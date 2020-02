Mauro: “Napoli-Juve? Talmente brutta da non crederci! Messi? Juve ammirata da tutti”

40 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

A Radio Bianconera è intervenuto Massimo Mauro, ex calciatore di Juventus e Napoli, attualmente opinionista:

Su Napoli-Juventus: “Talmente brutta da non poter crederci. Una serataccia che è meglio dimenticare”.

Su Sarri: “Secondo me giocatori e allenatori sono stati molto intelligenti, tutti parlavano di un Sarri che avrebbe stravolto la Juve, ma la Juve è qualcosa di più. Lui non ha scomposto niente, ma si è adeguato a quello che ha a disposizione. Lui tenta di fare 30 minuti su 90 attaccando nella metà campo avversaria e poi si tranquillizza. Ha perso contro la Lazio, che è la squadra che gioca meglio in campionato”.



Su Messi alla Juve:“Stavo pensando all’aspetto economico. Messi guadagna 50 milioni netti, però immagino che la Juve sarebbe ammirata in tutto il mondo. Messi? Io non lo chiederei, se fossi un allenatore”.