Napoli, procede con cautela il recupero di Malcuit: il giocatore sa che ci vuole ancora tempo

Esercizi in campo e in piscina, poi terapie. Il rientro procede con cautela

Procede con calma il recupero di Kevin Malcuit, terzino destro del Napoli, infortunatosi lo scorso 27 ottobre sul campo della Spal. Tre giorni dopo l’incidente, si è operato al legamento crociato anteriore del ginocchio destro e ai due menischi (esterno e interno).



Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione. Il francese è fuori dalla lista Serie A e anche quella della Champions League, a testimoniare che ci vuole ancora tempo per il rientro e il giocatore lo sa.



Il classe ’91 non vuole bruciare le tappe per rischiare e anche lo staff medico partenopeo non vuole. In questi giorni c’è un lavoro in piscina, ma anche in campo, con un po’ di corsa e qualche esercizio. Non mancano le terapie.



