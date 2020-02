Lecce, Donati: “Nel 2016 fui vicino al Napoli, non ci avrei pensato due volte. Mateta mi ha scritto per chiedermi informazioni”

69 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Giulio Donati, difensore del Lecce, interviene a Radio Marte:

“Spero di giocare domenica, il Napoli si è ripreso alla grande, faremo da banco di prova. Non ci siamo abbattuti dopo Verona, ora ci esaltiamo, un po’ di problematiche erano dovute alla prestazione sotto tono. Incontriamo una squadra di grande qualità. Demme ha portato fisicità, intensità, in Germania ce l’hanno. Sicuramente l’ho affrontato quando ero al Mainz.

Non conosco bene Gattuso, me lo ricordo come giocatore, da una parte è simile a Liverani, vivono molto il campo. Nonostante fosse aggressivo, da allenatore richiede anche qualità e bel gioco. Nel 2016 ci fu una cosa concreta con il Napoli, ma io non avevo la clausola ed ero arrivato da 6 mesi. Non c’era modo di liberarmi, non ci avrei pensato due volte. Sarà una partita arricchita da questo San Paolo che quando le cose vanno bene è straordinario”

“Mateta mi ha scritto del Napoli, mi ha chiesto informazioni, gli ho detto di preparare le valigie”.