Gazzetta dello Sport: “Gattuso ha suggerito l’acquisto di Demme: con lui ritrovato l’equilibrio dei tempi di Jorginho”

NEWS NAPOLI CALCIO – La Gazzetta dello Sport, all’interno dell’edizione odierna ha raccontato un retroscena di mercato riguardante Rino Gattuso. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Con l’arrivo di Gattuso e il passaggio al 4-3-3, il direttore sportivo Giuntoli aveva iniziato a sondare il mercato. Gattuso ha immediatamente suggerito alla dirigenza l’acquisto di Demme, perfetto per il suo sistema di gioco. La presenza di Diego Demme nel centrocampo del Napoli è stata fondamentale per la svolta degli azzurri. Con Demme in mezzo al campo, oltre alla condizione fisica, si è trovato un equilibrio che a Napoli mancava dai tempo di Jorginho“.

