Gattuso ha allontanato i problemi portando umiltà e sacrificio nella rosa del Napoli

NEWS NAPOLI CALCIO – Il Corriere dello Sport ha analizzato il momento positivo del Napoli, dopo la lunga crisi, all’interno dell’edizione odierna. Di seguito i passaggi evidenziati dalla nostra redazione:

“Gattuso dopo Napoli-Fiorentina ha scelto il dialogo con i propri calciatori. Il tecnico era consapevole che per spazzare via la crisi fosse necessario essere chiari. La situazione non necessitava di alcuna terapia particolare, semplicemente di un’analisi seria e rigorosa. ‘Questa è una squadra di qualità come ne esistono poche’, disse Gattuso. Per tutelare l’immagine della squadra e ritrovare se stessi il dogma di Gattuso è stato chiaro: umiltà e sacrificio. Lo ha detto chiaramente, il Napoli doveva approcciare alle partite da cosiddetta provinciale, solo così sarebbe potuto tornare una grande squadra”.

