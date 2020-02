Floro Flores: “In Italia non ci sono attaccanti bravi come Milik. Politano perfetto per Gattuso. Petagna? Ottima alternativa!”

Floro Flores dice la sua su alcuni giocatori del Napoli

Antonio Floro Flores è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

“Matteo Politano.

È perfetto per il gioco di Gattuso. È un ragazzo che corre poi è eccezionale, è rispettoso ed è piacevole anche parlargli. Non ha paura di prendere palla e di giocare anche nei momenti difficili.

Milik.

Ribadisco che è stato sfortunato, ma è un attaccante completo, con il 4-3-3 ancora di più. Penso che oggi in Italia un attaccante così non c’è. L’ha dimostrato con i fatti.

Tre vittorie consecutive, il Napoli si è ripreso?

Ha ottenuto tre vittorie importanti, tra cui con Juventus e Lazio ed è importante. Penso e spero siano usciti dalla crisi. Hanno le carte in regola per far sì che quello che hanno passato non capiti più.

Andrea Petagna.

Lui a differenza di Milik fa meno gol ma è un giocatore che gioca con le spalle alla porta. Sì, potrà essere un’ottima alternativa. Però non so, perchè sostituire Milik non è facile. Penso che Petagna quando arriverà quà sarà tosta, però è una cosa far parte della rosa del Napoli e un’altra della rosa della Spal”.

