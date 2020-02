Vendita biglietti Napoli Lecce: attesi 40mila spettatori al San Paolo!

33 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Ci sarà una buona cornice di pubblico al San Paolo per assistere a Napoli-Lecce, domenica alle ore 15. Lo conferma l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

“La vendita dei biglietti per Napoli-Lecce prosegue a grande ritmo. Sono stati venduti già oltre 30mila tagliandi. La corsa al biglietto è frenetica, si punta ad arrivare a quota 40mila spettatori. Gli ultimi risultati della squadra di Gattuso hanno ridato entusiasmo ai tifosi. Il grande afflusso di pubblico è certamente aiutato anche dal prezzo contenuto dei biglietti. Il colpo d’occhio del San Paolo ci sarà, favorito probabilmente anche dall’orario convenzionale della partita. Sono quasi completamente esauriti i tagliandi in Curva A e Curva B, con la vendita che è iniziata anche per gli anelli inferiori. Poche centinaia invece i biglietti disponibili rimasti tra Distinti e Tribune. Prosegue, anche se con un ritmo già lento, la vendita dei tagliandi per il match di Champions League contro il Barcellona del 25 febbraio. Nonostante le polemiche sul costo esorbitante dei biglietti, i tifosi del Napoli non vogliono mancare alla gara dell’anno. Molto dipenderà probabilmente anche dai prossimi risultati in campionato degli uomini di Gattuso”.

