Auriemma su Ancelotti: “Fallimento misero, arrivato secondo perché le altre facevano a gara a chi ne perdeva di più”

Nel corso di Si Gonfia La Rete, su Radio Marte, Raffaele Auriemma critica aspramente l’operato di Ancelotti al NapolI:

“La stessa squadra che definiamo finita Ancelotti diceva potesse vincere lo scudetto! Non è stato neanche in grado di capire lo stato della sua squadra, il Napoli l’anno scorso è arrivato secondo perché Inter, Milan e Lazio facevano a gara a chi perdeva di più. Dobbiamo ammetterlo, è stato un fallimento misero. Ancelotti dopo l’ammutinamento doveva dimettersi se era davvero in disaccordo con il ritiro! Non doveva andare in ritiro da solo con la coda tra le gambe.