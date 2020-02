Zielinski-Napoli, rinnovo lontano per il polacco! De Laurentiis vorrebbe inserire una clausola da 85 milioni

Il Napoli lavora al rinnovo del contratto di Zielinski

Secondo quanto riportato dai colleghi di Calciomercato.com non è ancora arrivata la fumata bianca per il rinnovo del contratto di Piotr Zielinski. Il polacco è uno dei giocatori al centro del progetto Napoli, accordo però ancora non trovato tra le due parti.

L’ultima proposta del Napoli è quella di un rinnovo sino al 2024 con un adeguamento del contratto fermo adesso ad 1,1 milione di euro. Cristiano Giuntoli continua a trattare con l’agente Bartlomiej Bolak. L’idea del Napoli è quella di blindare il classe ’94.