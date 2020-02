VIDEO SN – Giuffredi: “Ritorno di Sepe? Tutto è possibile, è molto stimato da Gattuso, mai dire mai”

59 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Nel corso della manifestazione “Italian Sport Awards” è intervenuto il procuratore sportivo Mario Giuffredi, agente di Hysaj e Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo, ma anche dell’ex portiere del Napoli Luigi Sepe. Infatti proprio in merito al futuro del portiere, Mario Giuffredi ha rilasciato importanti dichiarazioni, ecco quanto evidenziato:

“Sepe è arrivato ad un livello tale che non può temere nessuno, per me è tra i 3-4 portieri più forti della Serie A e secondo me quello più completo. Non deve temere nessuno e può ambire a tutto. Se mi dire che sono matto perché l’ho mandato via e poi ritorna.. La mia era una provocazione perché per me il Napoli il portiere lo aveva in casa. Purtroppo i calciatori napoletani non sono mai stimati nella loro città. Nel calcio mai dire mai, Sepe è il primo tifoso del Napoli, è più legato al Napoli che a tante altre cose della sua vita. E’ molto stimato da Gattuso quindi mai dire mai”.

