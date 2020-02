VIDEO SN – Giuffredi: “Hysaj? Stiamo dialogando per il rinnovo, può essere uno strumento per venderlo meglio in estate”

63 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Nel corso della manifestazione “Italian Sport Awards” è intervenuto il procuratore sportivo di Hysaj e Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo, Mario Giuffredi, che ha rilasciato importanti dichiarazioni riguardo Hysaj, ed il suo futuro al Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Hysaj è tornato a fare quello che faceva ai tempi di Sarri, ovvero delle prestazioni importanti. Siamo felici perché ha dimostrato di essere sempre un ottimo giocatore come lo era con Sarri. Stiamo parlando di rinnovo ma non è detto che rimanga a Napoli a giugno anche perché avere due giocatori nello stesso ruolo non è una cosa bella. Il rinnovo può essere anche uno strumento da parte del Napoli per venderlo meglio in estate”

