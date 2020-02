Ugolini: “Se i problemi sono stati risolti, il Napoli tornerà in Europa. La rimonta Champions non è impossibile”

59 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Massimo Ugolini, giornalista di Sky. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli deve lottare per andare in Europa League. Tra le squadre che lo precedono per la lotta europea, il Napoli è la più forte. Non sarà difficile per gli azzurri arrivare in Europa se i problemi sono stati risolti veramente. La lotta per la Champions invece è più complicata. È vero che ultimamente Roma e Atalanta stanno perdendo colpi, ma la rincorsa è molto lunga. Bisognerà dare continuità a questi ultimi risultati positivi, la rimonta Champions è molto difficile, ma non è impossibile“.

