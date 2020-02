Tuttosport – Quarto posto possibile per il Napoli! Per gli azzurri è iniziato l’obiettivo rimonta

Il Napoli può credere nella qualificazione in Champions, lo dicono i numeri

L’edizione odierna di Tuttosport evidenzia la rinascita del Napoli avvenuta in queste ultime uscite. Gli azzurri con i due successi consecutivi in campionato hanno recuperato punti preziosi su Roma e Atalanta e ora possono tornare a sperare nella qualificazione all’Europa che conta.

Il quotidiano evidenzia che i nove punti di distacco dalla zona Champions potrebbero diminuire ancor di più nelle prossime giornate in cui il Napoli affronterà match agevoli. Lecce, Torino e Spal tra le mura del San Paolo e Cagliari, Brescia e Verona in trasferta, partite che possono rivelarsi decisive in proiezione Champions League. Nella testa dei giocatori è già scattata l’operazione rimonta.