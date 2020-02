Maggio: “Il giro di campo all’ultima con il Napoli resterà indimenticabile! Barcellona? Gli azzurri possono preparare al meglio il match”

Maggio ai microfoni di Kiss Kiss Napoli sul suo passato in azzurro

Christian Maggio, terzino del Benevento e soprattutto ex Napoli, ha parlato in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli del suo passato napoletano. Ecco le sue dichiarazioni:

“La Serie B è un campionato difficile, domenica contro la Salernitana è stata una partita combattuta e ora sappiamo che chiunque ci affronta lo fa in maniera diversa. Non ho rimpianti della mia carriera, è chiaro che dopo tanti anni di Napoli avrei voluto concludere in maniera diversa. Per fortuna mi sono goduto il giro di campo al termine della partita contro il Crotone, per me sarà indimenticabile. Oggi ringrazio il Benevento e sono contento di quello che sto dando ora, quello che volevo fare nella mia carriera l’ho fatto ed è per questo che non ho rimpianti”.

“Insigne ha passato un momento delicato, essendo il capitano del Napoli ha comunque più responsabilità ma come ho sempre detto, è un calciatore che è cresciuto tantissimo. Sta tirando fuori tanto, spero possa continuare ad essere importante come lo è sempre stato”

“Malcuit sta recuperando, quando tornerà sarà un’alternativa importante a Di Lorenzo! I due terzini sono diversi, il 22 azzurro ha grandi potenzialità e si vede che mette tutto in campo. Barcellona? Sono contento che il Napoli adesso ha tutti a disposizione, durante questa stagione c’è stata tanta sfortuna, in campo e fuori. Personalmente gli azzurri possono prepararsi al meglio per la sfida contro i blaugrana” .