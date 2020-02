Lecce, ds Meluso: “Un orgoglio affrontare il Napoli: proveremo a strappare un buon risultato agli azzurri”

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Mauro Meluso, direttore sportivo del Lecce, prossima avversaria del Napoli, ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha dichiarato:

“Il nostro obiettivo è la salvezza: contro il Napoli servirà la miglior squadra per strappare un buon risultato. Vendiamo cara la pelle, siamo i parenti poveri del campionato e dobbiamo salvarci con grinta. A prescindere dallo stato di forma del Napoli, in gran ripresa, sarà una tappa proibitiva. Gli azzurri hanno completato la rosa con Demme che mi piace molto. Gattuso ha idee calcistiche e tattiche buone, credo che il Napoli sia in buone mani.

San Paolo pieno? Per noi è un orgoglio giocare una partita di questo livello: non verremo a fare la gita domenicale”.