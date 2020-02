Gazzetta – Mercato Napoli: il Verona potrebbe cedere Kumbulla: le cifre dell’affare

L’edizione odierna de “La Gazzetta Dello Sport”, riferisce che il Verona potrebbe vendere Kumbulla

40 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Secondo quanto riportato dall’ edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, il Napoli a suo modo ha contribuito alla ristrutturazione del Verona, prendendo Rrahmani dal momento che il Presidente Maurizio Setti e il direttore sportivo Tony D’amico, nel corso della ristrutturazione che stanno portando avanti hanno fissato il prezzo anche del giovane Kumbulla. Ecco quanto evidenziato:

“Sono entrati o sono stati confermati che cercavano riscatti e conferme come Silvestri, Faraoni, Gunter, Lazovic e Veloso, o scommesse come Amrabat e Rrahmani, Verre e Pessina, ed altre individualità cresciute nel settore giovanile come Zccagni e Kumbulla. A Gennaio infatti sono stati previsti introiti per 34 milioni se si contano i 14 milioni per Rrahamani al Napoli e i 20 milioni di Ambarabat alla Fiorentina.

Ma non è finita qui perché sempre secondo la “Gazzetta”: “se dovvesse essere ceduto anche Kumbulla, per 25 milioni, questi faranno rafforzare i conti e schiarire l’orizzonte”