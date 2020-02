L’agente di Jorginho stuzzica la Juve: “Mi aspetto offerte importanti, perché non ritrovare Sarri?”

Jorginho può tornare in Italia, non è da escludere un’offerta della Juve

L’agente di Jorginho, Joao Santos, ha parlato degli obiettivi del suo assistito e di cosa si aspetta per il suo futuro ai microfoni di TMW.

“Jorginho punta all’Europeo con l’Italia, sarà una bella occasione per lui per mettersi ulteriormente in mostra, già al Chelsea sta facendo bene. Potrebbero arrivare offerte importanti per lui”.

Santos non ha escluso che una delle squadre interessate potrebbe essere proprio la Juventus: “Ritrovare Sarri? Perché no. Se ci fosse questa possibilità la valuteremmo con il Chelsea“.