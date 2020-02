Ghoulam torna ad allenarsi in gruppo, si rivede in campo anche Malcuit. Out Manolas!

Manolas out nella seduta mattutina, si rivedono Malcuit e Ghoulam

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico di Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro il Lecce in programma domenica al San Paolo per la giornata numero 23 di Serie A alle ore 15:00.

La squadra si è allenata sui campi 2 e 3 iniziando la sessione con una fase di attivazione. Successivamente esercitazioni tecnico tattiche e lavoro finalizzato al possesso palla. Chiusura con partitina a campo ridotto.

Per Faouzi Ghoulam prima parte dell’allenamento svolto in gruppo, in seguito ha continuato da solo. Malcuit ha ripreso ad allenarsi sul campo seguendo una tabella personalizzata di recupero. Assente Kostas Manolas che ha avuto un permesso per la nascita della figlia.