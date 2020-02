Gattuso, le condizioni della sorella: è arrivata in codice rosso, adesso è in terapia intensiva

Le condizioni della sorella di Gattuso

Al termine del match tra Sampdoria e Napoli, vinto dagli azzurri per 2-4, c’è stata una triste notizia per il tecnico azzurro. Gattuso è dovuto correre in ospedale perché la sorella ha avuto un malore. I colleghi di VareseNews hanno fatto un resoconto sulle condizioni di quest’ultima.

La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Busto Arsizio, in codice rosso. Il tecnico del Napoli ha informato la moglie e si è subito recato in ospedale saltando dunque la conferenza stampa. In questo momento la sorella di Gattuso è ricoverata in terapia intensiva.

Momento difficile per la famiglia dell’allenatore azzurro, nella speranza che possa risolversi il tutto il prima possibile.