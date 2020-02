Falco, il papà: “È dura affrontare il Napoli adesso. Il sogno di Filippo è salvare la squadra: lo chiamiamo il Messi del Salento”

76 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Piero Falco, papà di Filippo, attaccante del Lecce, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. In vista di Napoli-Lecce, in programma domenica alle 15, ha dichiarato:

“Napoli ha una storia importante: al San Paolo ha giocato il calciatore più forte di tutti i tempi, è uno stimolo per gli avversari. Per il Lecce affrontare ora gli azzurri è una bella mazzata. Il sogno di Filippo è salvare la sua squadra: gli auguro di continuare così perchè sin da piccolo aveva il sogno di diventare calciatore. Pippo è un orgoglio per la famiglia: è soprannominato il Messi del Salento, come il suo idolo.

Domenica non sarò al San Paolo, spesso lo seguo in trasferta ma questa volta il lavoro non me lo permetterà. Mi sarebbe piaciuto perchè adoro anche la città di Napoli, è veramente bellissima”.