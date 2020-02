Di Marzio: “Giuntoli ha svolto un buon lavoro. A giugno ci sarà una rivoluzione”

Gianluca Di Marzio, nel corso della diretta TV di “Sky Sport 24” ha espresso la sua opinione sul mercato del Napoli e sulle future operazioni.

Nel corso della diretta TV del programma “Sky Sport 24”, è intervenuto il giornalista, esperto di mercato, Gianluca Di Marzio che ha rilasciato importanti novità sul mercato, dando anche la sua opinione sul Napoli e sulle operazioni che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha messo a punto in questa sessione di gennaio. Ecco quanto evidenziato:

“Giuntoli ha fatto un ottimo lavoro prendendo per l’immediato i vari Politano, Demme, Lobotka, e e anche per il futuro con Petagna e Rrahmani iniziando una nuova rivoluzione che sarà molto corposa per il futuro”.