Alvino: “Demme ha la mentalità giusta per il campionato italiano! Lobotka? Mi è sembrato in leggero sovrappeso”

Il parere di Alvino sui nuovi arrivati Demme e Lobotka

Carlo Alvino ha parlato in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista di TV Luna ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai nuovi centrocampisti azzurri Demme e Lobotka:

“Su Demme posso dire tranquillamente che si è ambientato benissimo nel Napoli. La sua fortuna è quella di arrivare dalla Bundesliga in cui si gioca un calcio ad alti ritmi e così non ha subito il cambio del campionato. Lobotka? Sta facendo bene, in Spagna si gioca un calcio diverso dalla Serie A, dovrà ambientarsi sempre di più. Unica nota storta è la forma fisica, ho notato il leggero sovrappeso dello slovacco, dovrà migliorare soprattutto dal punto di vista fisico. Detto questo però li considero entrambi due grandi acquisti”.