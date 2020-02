Bianchi: “Milik e Mertens si completano! Petagna lo considero un grande attaccante, deve essere più cattivo sotto porta”

Rolando Bianchi ha parlato del Napoli e dei nuovi arrivati

Rolando Bianchi, ex attaccante del Torino, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito al Napoli. Ecco alcune sue dichiarazioni:

“Mertens e Milik sono due attaccanti diversi, anche loro come chiunque hanno bisogno di continuità e di fiducia. Durante il match con la Sampdoria hanno giocato insieme e hanno dimostrato una grande affinità, uno è fisico e l’altro è più agile e più piccolo, insieme si completano. Insigne? Se il Napoli recupera un giocatore come lui è solo un bene! Un napoletano, capitano del Napoli deve essere leader positivo. Io penso che Insigne oggi sia cresciuto e ha la giusta testa per trascinare l’ambiente”.

“Petagna è un attaccante che a me piace moltissimo, per la sua stazza è anche molto veloce. Se riuscisse a diventare più cattivo sotto porta diventerebbe completo. Lobotka e Demme sono due ottimi innesti in questo Napoli, entrambi danno tante alternative a Gattuso. Politano? Lo considero la giusta alternativa a Callejon”.