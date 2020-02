Barcellona, si attende l’approvazione dalla Federazione per prendere un attaccante al posto di Dembelè: due nomi in lista

“El Larguero”, quotidiano spagnolo, riferisce la possibilità da parte del Barcellona di ottenere il sì della Federazione per prendere un attaccante

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘El Larguero’, pare che il Barcellona sia pronto ad intervenire sul mercato per sostituire l’infortunato Dembelé. I blaugrana aspettano di ottenre il sì da parte della Federazione spagnola per trattare un nuovo giocatore, a patto che sia svincolato o giochi nella Liga. Sarà necessario però provare, con il referto medico che lo stop di Dembelé sia almeno di 5 mesi.

A tal proposito, sempre secondo il quotidiano spagnolo, c’è stato un incontro tra la dirigenza tecnica e direttiva e si è deciso di intervenire subito sul mercato per rinforzare il reparto offensivo. Due nomi in lista: Rodrigo e Stuani, rispettivamente in forza al Valencia e al Girona.