Anastasio: “Mai stato amico di Sarri. Gattuso mi piace molto, il mio preferito è Mertens”

Anastasio, l’ex vincitore di X Factor, oggi in gara a Sanremo 2020, è un gran tifoso del Napoli. Ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato:

“Sono contento per il Napoli ritrovato con Gattuso. Ha preso una squadra alla deriva. Mi piace il mister come personaggio e come allenatore. Il mio preferito è Mertens ma sono affezionato a tutta la squadra. Con Sarri non c’è mai stato un rapporto d’amicizia: scrissi una canzone su di lui quando era l’allenatore del Napoli, ha fatto le sue scelte ed io non recrimino”.