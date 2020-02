Spalletti: “Il Napoli non mi ha mai contattato, fui vicinissimo al Milan. Pronto per una nuova sfida”

Spalletti racconta retroscena

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

L’ex tecnico nerazzurro Luciano Spalletti ha raccontato, al termine degli Italian Sports Awards a Castellammare, della trattativa che lo avrebbe visto sedere sulla panchina del Milan, svelando numerosi retroscena su quanto accaduto e soprattutto dicendosi pronto per un’altra sfida.

Il Milan

“Non sono mai stato contattato dal Napoli, il Milan era l’unica squadra che mi voleva ma poi l’Inter ha deciso di pagarmi per restare a casa. Non ho alcun tipo di rancore, anzi. Ho preso atto di quanto accaduto e si va avanti“.

Futuro

“Pronto per una nuova esperienza? Se devo essere sincero non avrei mai smesso. Sto cercando una nuova sfida come lo fu la Roma e lo Zenit. Anche all’Inter la situazione non fu semplice. Tutti ci rimboccammo le maniche e cominciammo a lavorare, ecco che il raggiungimento della Champions fu visto come un enorme traguardo“.

Il tecnico toscano ha inoltre parlato ai microfoni di Canale 8 e la redazione di SpazioNapoli ha evidenziato quanto riportato:

Gattuso

“Credo che sia un ottimo allenatore, una persona vera. L’ho avuto da avversario a Milano. Ho visto che ci sta mettendo un qualcosa di suo e sta raggiungendo risultati importanti“.

Politano

“Politano è un giocatore importante, mi ha dato una grossa mano nel raggiungere il quarto posto. Sa cosa deve fare è molto intelligente tatticamente“.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI