Giorgio Perinetti: “Gattuso crea entusiasmo. Rinnovi di Callejon e Mertens? Conta la loro volontà”

Notizie Napoli, il commento di Perinetti su Gattuso

Giorgio Perinetti, direttore sportivo che ha lasciato da poco il Genoa, ha lasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato del Napoli di Gennaro Gattuso.



L’elogio al tecnico, la speranza di arrivare nelle prime quattro posizioni, l’arrivo di Matteo Politano e il futuro di Callejon e Mertens. Tanti argomenti trattati dall’ex dirigente partenopeo.



Ecco le sue parole:



“Gattuso? È un allenatore che crea armonia, entusiasmo. Il Napoli aveva bisogno di questo. Nel mercato di gennaio ha voluto migliorare soprattutto per il futuro, ma la squadra aveva già giocatori forti.



Champions League? Nove punti sono tanti, ma non troppi. Nel calcio siamo abituati a vedere rimonte impensabili. Gattuso ci proverà e lo farà fino alla fine. Ci sono miglioramenti, dove si potrà arrivare si vedrà, ci sono anche le altre squadre.



Politano? Nell’Inter aveva poche possibilità, anche se ha fatto molto bene l’anno scorso. Era l’uomo che teneva i nerazzurri a galla. È monitorato dagli uomini di Mancini, può ambire all’Europeo. A Napoli ha un’opportunità importante



Callejon o Mertens? C’è un discorso tecnico da fare e Gattuso deciderà insieme alla società. Però, oltre a questo, c’è da capire la motivazione del giocatore, la volontà di restare. Se vogliono restare il Napoli troverà il modo di accontentarli, se non vogliono restare, è inutile insistere.



Favilli? Ha grande qualità. Con Preziosi decidemmo di prenderlo per la sua qualità. È stato falcidiato dagli infortuni, ma dovrà essere forte lui a riprendersi e rilanciarsi. Ha le qualità per diventare un attaccante importante.



Pellegri? Discorso complicato. Ragazzo giovanissimo, di qualità, anche per lui arriverà il momento buono”.



