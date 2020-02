Napoli, Gattuso concede un giorno di riposo: la squadra si ritroverà mercoledì

“Il tecnico preparerà da domani la gara contro il Lecce”

Dopo la bella vittoria di Genova, contro la Sampdoria, monday night della 22° giornata di Serie A, il Napoli riposa. Infatti, l’allenatore azzurro, Gennaro Gattuso, ha concesso un giorno di riposo alla squadra.



La notizia si apprende dal sito ufficiale della società. La squadra si ritroverà domani (mercoledì 5 febbraio) per preparare la gara contro il Lecce, domenica ore 15, allo stadio San Paolo, valida per la 23° giornata di Serie A.



