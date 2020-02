53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Dries Mertens ha aggiornato il suo profilo Instagram con uno scatto di ieri sera sul campo di Marassi dopo il goal firmato da lui accompagnato da splendide parole.

“Non potevo immaginare modo migliore per rientrare in campo e dare il mio contributo, é stata dura restare fuori a guardare, ringrazio lo staff medico e tutti quelli che mi hanno dato una mano per tornare a fare quello che mi riesce meglio!! #forzanapolisempre ⚽💙”