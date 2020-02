Giuffredi: “L’intento è portare Hysaj via da Napoli per evitare la concorrenza con Di Lorenzo”

le dichiarazioni di Mario Giuffredi, nel corso dell’”Italian Sports Awards”

Nel corso della manifestazione “Italian Sport Awards” è intervenuto ai microfoni di canale 8 il procuratore sportivo di Hysaj e Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo, Mario Giuffredi, che ha commentato l’importante vittoria ottenuta dal Napoli a Genova contro la Sampdoria e sul futuro dei suoi assistiti. Ecco quanto evidenziato:

“La partita del Napoli è stata importante perchè ha giocato con una squadra in forma come la Sampdoria. Si è avuto la forza di reagire al 2-0. Di Lorenzo, Hysaj e Mario Rui hanno fatto una buona partita come da quando è iniziata l’era Gattuso”.

Su Hysaj e Mario Rui? “Il segreto è la grande gavetta che hanno i miei giocatori. Ci sono stati momenti ben più difficili, non abbiamo mai perso l’equilibrio, la gavetta ti dà la consapevolezza di superare i momenti negativi. I miei giocatori nei momenti difficili son sempre venuti fuori” E per il loro futuro? “Dire quello che succede da qui a luglio è prematuro. non vorrei far rimanere Hysaj e Di Lorenzo nello stesso luogo. Ci sono dinamiche di mercato che non ti permettono di completare operazioni: l’intento è quello di portare Hysaj via da Napoli”

