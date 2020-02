Gattuso, malore per la sorella: choc negli spogliatoi, il tecnico è corso in ospedale

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Nel post-partita di Sampdoria-Napoli un grande spavento ha colto Gennaro Gattuso.

Dopo la splendida vittoria, il Napoli ha lasciato il campo per dirigersi negli spogliatoi: per l’allenatore del Napoli è arrivata però una brutta notizia. L’edizione odierna de Il Mattino svela il motivo per il quale il tecnico non è intervenuto ai microfoni di Sky. La sorella di Gennaro Gattuso ha avuto un malore a Gallarate ed è stata ricoverata nell’ospedale di Busto Arsizio.

È stata la moglie Monica ad avvertire il mister e da quel momento, ha smesso persino di parlare alla squadra. Ha avuto giusto il tempo di organizzarsi per capire come raggiungere la sorella. E’ stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno per Gennaro Gattuso. Il capo della comunicazione, Nicola Lombardo, lo ha invitato a restare nello spogliatoio ed a raccogliere più notizie possibili. Al suo posto, a spiegare il successo sulla Sampdoria, ci ha pensato Gigi Riccio, il suo fedelissimo vice.