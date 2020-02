Il Mattino – Cori razzisti al Marassi contro gli azzurri: in arrivo la multa per la Samp

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

L’edizione odierna de Il Mattino ha dedicato uno spazio al vergognoso sottofondo di ieri sera al Marassi: parliamo dei cori razzisti urlati dai tifosi della Sampdoria mentre gli azzurri festeggiavano la vittoria sotto il settore ospiti.

“Il giudice sportivo ora eleverà la solita ammenda. Gli ispettori federali, che sicuramente avranno ascoltato, riferiranno e scatteranno le multe. Le curve non si chiudono più. E forse è anche giusto così. Ma almeno individuare con le telecamere questi ultrà che non perdono occasione di seminare odio si può. Certo, che si può, punirne 20. E vediamo se agli altri non viene il mal di gola” sono le parole del quotidiano.