Caressa convinto: “Il Napoli è fortissimo e penso che Gattuso sia sottovalutato come allenatore”

“Contro il Barcellona mi aspetto un San Paolo gremito”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Fabio Caressa, giornalista Sky, autore della telecronaca della gara tra Napoli e Sampdoria, ieri, posticipo del lunedì della 22° giornata di Serie A.



La voce Sky parla della gara, della bella partita che è stata e giocata dagli azzurri, ma soprattutto elogia Gennaro Gattuso.



Ecco le sue parole:



“Ieri ho commentato Sampdoria-Napoli e a parer mio, finora, è stato il primo tempo più bello di tutte le partite viste quest’anno. L’agonismo ci sta ed è stato bello anche quello.



Quando ho guardato la panchina del Napoli con Bergomi abbiamo visto il potenziale di questa squadra adesso. Se contiamo anche gli investimenti fatti per giugno, è una squadra forte.



Non facciamoci ingannare dai mesi scorsi, ma questa formazione è forte, ancora giovane. Il Napoli ha una qualità alta e si è visto nella gara di ieri: abbiamo visto una partita fino al 70° e un’altra dopo, proprio perché la panchina azzurra aveva dei giocatori di qualità e quando sono entrati hanno fatto la differenza.



Io penso che Gattuso sia sottovalutato come allenatore. Se vedete la posizione di Elmas, ha fatto la differenza. Lo telecomandava. E inoltre, passare dal 4-3-3 al 4-4-2 non è stato facile. Ma è un cambio modulo che ha fatto la differenza. Tatticamente è uno dei migliori.



Barcellona? Spero che il napoli riesca a qualificarsi. Penso che potrebbe diventare una partita storia per gli azzurri. So quanto è difficile andare a giocare a Barcellona. Ho visto una mezz’ora fantastica dell’Inter, poi il Barcellona cambiò marcia e vinse. L’importante è vincerla all’andata, per questo mi piacerebbe vedere uno stadio gremito e un Napoli che si impone. Anche in questa gara potrebbe essere decisiva la mossa dalla panchina, dai cambi”.



