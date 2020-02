Boniek rivela: “Ho pensato di ingaggiare Gattuso come CT della Polonia”

“Ho visto una squadra diversa, una squadra che lotta e un gruppo compatto”

Il presidente della federazione polacca, Zbigniew Boniek, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.



L’ex attaccante della Juventus ha parlato dei due giocatori polacchi azzurri, Piotr Zielinski e Arkadiusz Milik, ma soprattutto ha elogiato Gennaro Gattuso, il tecnico dei campani. dopo già averlo fatto con un tweet sul suo account personale.

https://twitter.com/BoniekZibi/status/1224460536219389956



Sull’allenatore calabrese c’è anche una rivelazione di Boniek, il quale, ha pensato a lui, in passato, come ct della Polonia.



Ecco le sue parole:



“Milik? Qualsiasi giocatore che trova continuità, gioca con una certa sicurezza e si esprime al meglio. Per quanto riguarda Arkadiusz ha qualità di un attaccante vero e sono contento per lui.



Il mio tweet per Gattuso? Mi piace. Non c’è una ragione. Lo conosco come giocatore e lo tifavo già quando era al Milan. Non siamo amici, ci siamo solo visti un paio di volte nella vita. È uno vero, una persona che se deve dire una cosa, la dice. Mi è sempre piaciuto come giocatore, la sua voglia di lottare, con la sua squadra. Ho scritto una cosa sincera.



Futuro di Gattuso? Non penso che il mio tweet potrebbe cambiare le sue sorti. Il presidente valuterà le sue cose. Quando uno prende un allenatore c’è sempre un perché, come quando è stato preso Ancelotti, ma è andata come è andata.



Gattuso ct della Polonia? C’era un periodo che mi girava per la testa la cosa, ma lui era già occupato. Tutto è morto prima di nascere. Per me la cosa giusta è che una nazionale deve avere un allenatore della stessa nazione, che parla la stessa lingua. Solo due volte ho dovuto scegliere il ct: ho pensato a De Biase e a Gattuso, ma non ho mai parlato con lui.



Zielinski e Milik? Il valore di questi giocatori, come tutti, non dipende da una sola partita. Il Napoli ha deluso quest’anno perché le aspettative erano più alte, una squadra come quella azzurra deve lottare sempre per la Champions League. Penso che qualcosa sia cambiato, ho captato qualcosa di diverso, la voglia di tornare 20 metri per recuperare una palla persa, gioia dopo il gol, dimostrazione che si è creato un gruppo compatto, che lotta insieme. Questa squadra ha molta qualità. Una squadra che può dare fastidio a tutti, anche in Champions League.



Se ho chiamato Milik? Si, l’ho chiamato. Stiamo facendo un’asta su un sito polacco per la fondazione di bambini che hanno problemi con il diabete. Stiamo vendendo la maglia di Milik con la sua firma”.



