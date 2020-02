Angelovski, ct della Macedonia: “Elmas può ancora migliorare. In quella zona di campo può mostrare le sue qualità”

“Il suo ruolo è quello di ieri contro la Sampdoria. Eljif ci tiene alla maglia azzurra”

59 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il ct della Macedonia, Igor Angelovski.



Il tecnico ha parlato di Eljif Elmas , centrocampista del Napoli, messosi in mostra ieri nella gara vinta contro la Sampdoria, dove il giocatore ha segnato anche un gol.



“Sono sicuro che quello che abbiamo visto è il vero Elmas. Mi sono divertito vedere il Napoli giocare e lui come ha interpretato il suo ruolo. Ha dimostrato tutte le sue qualità e ringraziamo Gattuso che gli ha concesso questa opportunità.



Ruolo? Penso che quella di ieri sia la posizione giusta che faccia in modo che Eljif possa far vedere tutte le sue qualità. In quella zona del campo può dimostrare di potersi migliorare e raggiungere livelli alti.



Ha pianto dopo il gol? La reazione di Eljif di ieri dimostra quanto ci tenga a questa maglia. Sta iniziando un momento importante per lui. Ai tifosi napoletani voglio dire che Elmas può ancora migliorare e se Gattuso continua a dargli occasioni, lui può davvero migliorare ulteriormente”.



Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI