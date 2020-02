Cm.com – Amrabat alla Fiorentina: Napoli ancora irritato dalla scelta del giocatore

Giuntoli e De Laurentiis non hanno preso bene la decisione del marocchino

Il Napoli è stata la regina del mercato invernale. Ben cinque acquisti per la società partenopea: tre hanno raggiunto il gruppo azzurro in queste settimane, gli altri due, Rrahamani e Petagna a giugno.



Ma non è finita qui. Cristiano Giuntoli lavora ogni giorno per cercare di portare in rosa qualche altro profilo. Il direttore sportivo dei campani è stato molto vicino a prendere anche Sofyan Amrabat.



Il centrocampista dell’Hellas Verona, nelle ultime ore del mercato di gennaio, ha firmato per la Fiorentina, rifiutando la proposta del Napoli. Una scelta – riporta calciomercato.com – che ha irritato la società napoletana.



Infatti, da novembre, il club azzurro aveva trovato l’accordo con quello veneto. Ma dal primo momento, il calciatore, sembrava perplesso e appena è arrivata l’offerta della società viola, non ha esitato ad accettare la proposta dei toscani.



Amarezza per Giuntoli e De Laurentiis, convinti di avere il giocatore in mano. Quest’ultimo però, ha glissato la proposta del Napoli, accettando di arrivare, a giugno, a Firenze.



