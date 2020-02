“Vesuvio lavali col fuoco” solito coro discriminatorio dalle gradinate del Ferraris

Cori contro il Napoli

Al minuto novantuno con il punteggio di 3-2 in favore del Napoli, dalle gradinate del Luigi Ferraris si alza il solito coro discriminatorio nei confronti dei napoletani e di incitamento per il Vesuvio.

Cori contro Napoli

Il solito “Vesuvio lavali col fuoco” nei confronti del Napoli e dei suoi abitanti, con il popolo blucerchiato che si contraddistingue per un qualcosa di non positivo e di pessimo gusto, in una partita che fino a questo momento non aveva vissuto momenti del genere.