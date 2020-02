Varriale: “Tre punti d’oro per il Napoli contro una Samp mai doma. Vergognosi i cori di Marassi”

Varriale commenta la vittoria del Napoli

Il giornalista di Rai Sport, Enrico Varriale, ha commentato sul proprio profilo Twitter la vittoria del Napoli contro la Sampdoria. Questo il suo tweet:

Il tweet

“Terza vittoria consecutiva e 3 punti d’oro per il Napoli che vince una gara intensa in cui mostra qualità e voglia di soffrire contro una Sampdoria mai doma e rimessa in partita da un grande Quagliarella. Primi gol in A per Elmas e Demme. Vergognosi i cori razzisti di Marassi“.

