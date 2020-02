Ballottaggio aperto tra Ospina e Meret! In questo momento è leggermente in vantaggio il secondo

Meret in leggero vantaggio su Ospina per il match di stasera

Massimo Ugolini, collega di SkySport, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare in merito al match di stasera tra Sampdoria e Napoli. Ecco le sue dichiarazioni:

“Per il Napoli sarebbe una bella boccata d’ossigeno riuscire ad ottenere i tre punti stasera. Sulla formazione ci sono pochi dubbi, in questo momento è sempre vivo il ballottaggio tra Ospina e Meret, con il secondo che parte leggermente favorito”.