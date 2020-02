Sconcerti: “Commisso ha il diritto di discutere il secondo rigore. Nedved sbaglia a lamentarsi”

Sconcerti ha detto la sua in merito all’atteggiamento di Nedved

Mario Sconcerti, noto giornalista e scrittore, ha parlato in merito agli episodi tanto discussi durante il match tra Juventus e Fiorentina, vinto dai bianconeri con tante polemiche. Ecco quanto ha detto nel suo editoriale per il Corriere della Sera:

“La Juve non è stata brillante, è in un momento complicato, sembra fatichi anche a gestire le sostituzioni in attacco, ieri ad esempio era deluso Higuain. Manca leggerezza di gioco. La partita è stata decisa da due rigori, il primo netto, il secondo eccessivo. Il presidente Commisso se l’è presa molto, Nedved ha controbattuto dicendo che è stanco di sentire sempre polemiche contro la Juventus. Sbaglia. Nessuno ha discusso la Juve, qualcuno ha discusso il secondo rigore. È un loro diritto, tutto qui”.