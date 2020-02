Yoshida spera di giocare contro il Napoli questa sera

Maya Yoshida, nuovo acquisto della Sampdoria, è arrivato da pochissimo alla corte di Claudio Ranieri ma suona già la carica. L’ex Southampton ha rilasciato alcune parole sul suo account Twitter.

Il difensore non vede l’ora di scendere sul prato di Marassi, chissà che non sia proprio contro il Napoli questa sera il momento del suo esordio in maglia blucerchiata.

ECCO IL TWEET: