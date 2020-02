Riccio: “Abbiamo sofferto dopo una buona partenza. Champions? Pensiamo al Lecce”

Riccio nell’intervista post partita

Il vice allenatore del Napoli, Luigi Riccio, ha sostituito Gattuso nell’intervista post partita dopo la gara contro la Sampdoria. Queste le parole:

Abbiamo sofferto troppo

“Abbiamo sofferto un po’ troppo, avevamo iniziato molto bene. Con l’eurogol di Quagliarella la gara si è leggermente sporcata e non siamo stati bravi nello gestire“.

Vittoria importante

“Questa è una vittoria importante, sappiamo da dove veniamo e cosa si aspetta la gente da noi. I ragazzi hanno fatto di tutto per cercare di recuperare il prima possibile. Siamo contenti di come stanno andando le cose, dobbiamo continuare così e migliorare“.

Demme

“Demme l’abbiamo recuperato tra stanotte e stamane. Ringrazio lo staff medico per avercelo fatto avere in questa gara“.

Pressione

“La pressione deve essere fatta meglio, occorre farla in un certo modo, misure giuste. Sempre in una determinata maniera. La Champions? Noi ci siamo con il Lecce, non ci facciamo distrarre dalle altre cose“.