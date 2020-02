Ranieri: “Un peccato perdere dopo aver giocato così. Dopo un brutto inizio, noi abbiamo fatto molto mentre il Napoli molto poco”

69 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

NEWS NAPOLI CALCIO – Nel corso del post partita del match tra Sampdoria e Napoli, Claudio Ranieri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Abbiamo giocato contro un buonissimo Napoli. Sono stati bravi loro a fare subito due gol, poi ho cambiato modulo e abbiamo ripreso la partita. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto, mentre il Napoli ha fatto poco. Quando però in campo ci sono questi giocatori, se fai degli errori il Napoli te la fa pagare. Peccato perchè avevamo fatto grandi cose prima dell’uscita di Ramirez e Quagliarella. Ancora una volta sono costretto ai cambi per colpa degli infortuni. Tanti gol subiti nei primi 30 minuti? Fa riflettere, sbagliamo l’approccio alla partita. Per fortuna rimaniamo comunque in gara fino alla fine. Oggi dopo l’inizio difficile ho cambiato sistema di gioco ed è andata molto meglio. Ho dovuto rimettere il 4-4-2 per la terza volta, lo feci anche con Lecce e Cagliari. Dobbiamo cercare di essere sempre determinati e concentrati, perchè se commetti degli errori dopo una bella partita è un peccato perdere. Abbiamo recuperato punti, siamo una squadra in salute, dobbiamo continuare così. Dobbiamo continuare a lottare, a restare uniti e a credere in ciò che facciamo. Io dopo la partita faccio vedere ai ragazzi sia gli errori sia le cose positive. Quagliarella ci regala delle vere e proprie perle, speriamo che queste perle ci portino punti le prossime volte“.

