Quagliarella ancora un eurogol contro il Napoli. L’attaccante non esulta

Quagliarella ancora in gol contro il Napoli

Ventisette minuti bellissimi di Sampdoria-Napoli, al raddoppio azzurro ha risposto Fabio Quagliarella con un gol bellissimo proprio contro i partenopei.

La non esultanza

L’attaccante italiano ha sfruttato un cross dalla trequarti di Ekdal e complice lo scivolone di Hysaj è riuscito a coordinarsi per poi mettere il pallone in fondo alla rete, segnando una rete straordinaria che a molti ha ricordato il gol proprio contro gli azzurri quando era ancora all’Udinese nel 2009.

Come sempre accade, non c’è stata l’esultanza di Quagliarella che più volte ha mostrato affetto e speso parole bellissime per il Napoli, squadra tifata dal campione blucerchiato.