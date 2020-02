Pistocchi: “Ancelotti per fare bene avrebbe avuto bisogno dei campioni! Ieri Nedved ieri ha fatto una polemica inutile”

Pistocchi ha commentato gli episodi di Juve Fiorentina e ha parlato della situazione del Napoli

Maurizio Pistocchi, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alla situazione del Napoli e ha parlato anche degli episodi avvenuti durante il match tra Juventus e Fiorentina:

“Al Napoli sono arrivati dei buoni giocatori ma non dei fuoriclasse, nel calcio di oggi sappiamo quanto sia decisiva la qualità dei giocatori. Quando arrivò Ancelotti dissi che per fare bene sulla panchina del Napoli gli avrebbero dovuto dare i campioni. I partenopei per assicurarsi stagioni di alto livello dovrebbero puntare a quei calciatori che possono esplodere e diventare grandi giocatori. Ora quello che conta è vedere se Gattuso sarà capace di ridare la giusta continuità a questa squadra”.

“Pasqua è stato insufficiente nella partita di ieri tra Juventus e Fiorentina. Commisso forse ha esagerato ma Nedved ha fatto ancora peggio evidenziando le lamentele invece di parlare della partita. L’ex giocatore ha colto l’occasione per fare la morale ad un presidente, personalmente la ritengo una polemica gratuita”.