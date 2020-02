Tuttosport – Rivoluzione a centrocampo! Demme e Fabian out, spazio a Lobotka e Elmas

Lobotka e Elmas possibili titolari questa sera nel match contro la Sampdoria

L’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, il Napoli stasera scenderà in campo contro la Sampdoria schierando un centrocampo inedito. Pronta dunque una vera e propria rivoluzione nella mediana azzurra.

Fabian è indisponibile a causa di un attacco febbrile, probabile anche l’assenza di Demme che è partito ugualmente per Genova ma non in compagnia della squadra. Anche il regista tedesco infatti è stato colpito da un’influenza e difficilmente sarà in campo questa sera. I due nomi principali per sostituire le assenze sono quelli di Lobotka e Elmas, accompagnati ovviamente da Zielinski.