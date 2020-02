Insigne: “Stasera vittoria del gruppo. Abbiamo fatto tanti danni ma siamo sulla strada giusta per recuperare”

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni di Sky nel post partita di Sampdoria-Napoli, terminata 2-4 allo stadio Ferraris:

“Stiamo dando continuità al nostro lavoro. Oggi vittoria del gruppo, perchè chi è rientrato dalla panchina ci ha dato una grossa mano. Questo è lo spirito giusto, siamo stati bravi a mantenere la calma e portare i tre punti a casa.

Ora attendiamo il ritorno di tutti, non ci siamo abbattuti con gli infortuni, grazie anche alla grinta del mister. Champions? Ora pensiamo partita per partita, veniamo da tre risultati buoni, ma dobbiamo restare concentrati e continuare così. Mancini? Ho la sua fiducia, ogni volta che mi chiama rispondo, lavoro bene con il Napoli anche per guadagnarmi un posto all’Europeo.

Siamo sulla strada giusta, abbiamo fatto tanti danni ma stiamo cercando di recuperare“.