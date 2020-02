Giuntoli: “Gli infortuni non devono rappresentare un’alibi. Siamo molto felici di Gattuso”

Giuntoli parla nel prepartita di Sampdoria-Napoli

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Sampdoria-Napoli.

Posizione in classifica

“Il nostro crollo non è dovuto alle assenze. Siamo una squadra forte, con giocatori molto importanti e gli infortuni non devono rappresentare in nessun modo un alibi. Vogliamo tornare dove ci compete“.

Gattuso

“Siamo molto felici di Gattuso, i calciatori lo stanno seguendo e c’è parecchio entusiasmo intorno al nuovo allenatore“.