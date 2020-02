Rinaudo: “Gattuso mi ricorda l’arrivo di Mazzarri, sono allenatori che trasmettono passione”

Rinaudo ha parlato del Napoli di Gattuso

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello, è intervenuto Leandro Rinaudo, ex difensore Napoli che ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla stagione degli azzurri:

“Gattuso è subentrato in una situazione in cui il Napoli metteva in campo un calcio diverso. Da allenatore ha capito le difficoltà della squadra e sta provando di trovare un po’ di compattezza. Demme può dare tanto equilibrio al Napoli, ma comunque la squadra ha trovato molta fiducia per affrontare il campionato, quindi chi giocherà al posto suo si farà sicuramente valere. Sampdoria-Napoli? Tutte le partite nascondono insidie. I blucerchiati hanno un grande direttore sportivo ed un allenatore con tanta esperienza, è una squadra che lotta per diversi obiettivi, ritengo sarà una partita molto tattica. Mazzarri ha portato tantissima passione e stima in tutti noi e credo che Gattuso stia facendo lo stesso, ma ci vuole tempo per lavorare con una squadra che aveva modi di lavorare completamente diversi. Gattuso è un allenatore importate ed è la persona adatta alla piazza di Napoli“.