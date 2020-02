Panchina d’Oro 2019: Giampiero Gasperini si aggiudica il premio

Gasperini è il vincitore della Panchina d’Oro

30 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Giampiero Gasperini si aggiudica la Panchin d’Oro, riconoscimento valido come miglior allenatore della passata stagione. I colleghi l’hanno votato come numero uno del 2018/2019 in virtù del terzo posto ottenuto con la Dea, in un momento magico che sta continuando ancora oggi.

Il tecnico nerazzurro ha battuto la concorrenza di Mihajlovic e Allegri conquistando ben 22 voti, per l’allenatore del Bologna invece sono arrivate 13 prefereze, infine solo 6 voti per l’ex tecnico bianconero.